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Голанда визнали найкращим гравцем драматичного поєдинку ЧС-2026 Норвегія – Сенегал

Софія Кулай — 23 червня 2026, 05:50
Голанда визнали найкращим гравцем драматичного поєдинку ЧС-2026 Норвегія – Сенегал
Ерлінг Голанд
Getty Images

Таранний форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд отримав нагороду найкращого гравця матчу другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу проти Сенегалу.

Про це інформує ФІФА.

25-річний форвард відзначився дублем та допоміг своїй команді оформити другу поспіль перемогу на поточному Мундіалі з рахунком 3:2.

Нападник Манчестер Сіті забив 3-й та 4-й голи на ЧС-2026. Голанд став першим норвежцем, який забив у двох поспіль матчах чемпіонату світу, а також першим гравцем з часів Гаррі Кейна на ЧС-2018, який забив щонайменше два м'ячі у кожному зі своїх перших двох ігор на Мундіалі.

Загалом у його активі вже 59 м'ячів у 52-х поєдинках за національну команду.

Норвегія завдяки перемозі достроково гарантувала собі вихід у плейоф поточного Мундіалю. Вже 26 червня норвежці змагатимуться з Францією (о 22:00 за київським часом) за право стати переможцем квартету I. Наразі в обох збірних по 6 набраних балів. Натомість у Сенегалу та Іраку наразі немає жодного очка.

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