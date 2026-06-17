Немає слів, щоб описати Мессі: тренер збірної Аргентини – про тріумфальний старт на ЧС-2026

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про перемогу над Алжиром (3:0) і виступ Ліонеля Мессі в поєдинку першого туру чемпіонату світу‑2026.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Фахівець розхвалив свого капітана, який оформив хеттрик, побивши рекорд Кріштіану Роналду. Він також відзначив необхідність тріумфувати в наступному матчі турніру.

"У мене немає слів, щоб описати Ліонеля Мессі. Протягом 20 років він привчив нас до того, що ми бачимо такі речі, і він надихає всіх, хто дивиться, як він грає. Ми будемо рухатися крок за кроком, матч за матчем. Команда щаслива. Ми дали ігровий час багатьом футболістам. Сподіваюся, ми виграємо наступний матч, щоб усі могли зіграти й у третьому поєдинку групового етапу", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що в цьому матчі Ліонель Мессі повторив рекорд за голами на чемпіонатах світу. Він ділить пальму першості з Мирославом Клозе.

Наступну гру аргентинці проведуть 22 червня проти Австрії. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.