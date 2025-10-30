Туран – про поразку від Динамо: Суперник виглядав краще

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про поразку команди від Динамо в матчі 1/8 фіналу Кубку України.

Слова фахівця передає пресслужба "гірників".

"Ми завжди намагаємося розвивати наш малюнок гри саме таким чином – за рахунок домінування на мʼячі, створення якомога більшої кількості моментів та подальшій їх реалізації. На жаль, ми не зуміли повністю реалізувати цей план на гру. Суперник дійсно краще виглядав в ситуаціях один в один, доволі добре також сьогодні наш опонент виглядав у контактній боротьбі.

Ми проведемо аналіз гри та спробуємо зробити корисні висновки із того покарання, що ми отримали через те, що не слідували всім постулатам нашої гри протягом усіх 90 хвилин. І так, я з вами повністю погоджуюся: те, що трапилося сьогодні на певному відрізку матчу, турбує мене та змушує дуже уважно проаналізувати після гри те, що сьогодні сталося", – розповів Туран.

Також турецький наставник оцінив рівень гри команди без Кевіна та Судакова.

"Вони обоє – неймовірні виконавці й разом з тим справді чудові люди, фантастичні хлопці. Проте настав час залишити цей етап життя в минулому. Так, я цілком погоджуюся із вашим твердженням, що нам бракує саме точності в реалізації тих нагод, які ми створюємо в останній третині поля. Усвідомлюємо цю проблему й працюємо над нею останнім часом. Я переконаний, що мої хлопці з плином часу зуміють зробити правильні висновки й покращити цей аспект нашої гри", – резюмував Туран.

