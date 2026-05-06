УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 26 туру

Денис Іваненко — 6 травня 2026, 12:56
Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну 26 туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Найкращим тренером за рішенням 39 експертів було визнано наставника Шахтаря Арда Турана.

Його підопічні переграли Динамо з рахунком 2:1. До трійки кращих також увійшли Руслан Ротань (Полісся) та Віктор Скрипник (Зоря).

Звання найкращого футболіста туру здобув нападник "гірників" Лассіна Траоре. Він віддав асист і забив переможний гол у грі з "біло-синіми".

Символічна збірна 26 туру УПЛ: Домчак (Карпати) – Полегенько (Оболонь), Ціпот (Верес), Сарапій (Полісся), Коцюмака (Полтава) – Феррейра (Шахтар), Сад (Полтава), Демченко (Колос), Брагару (Полісся) – Траоре (Шахтар), Сидун (Епіцентр)

Наступний 27-й тур УПЛ стартує 8 травня матчем Кривбас – Карпати. Він має розпочатись о 13:00.

Чемпіонат України, УПЛ Лассіна Траоре Арда Туран

