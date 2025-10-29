Довелося терпіти: Ярмоленко – про перемогу над Шахтарем у Кубку України

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко вважає, що команда у потрібний момент перехопила ініціативу у матчі з Шахтарем (2:1) у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Про це гравець розповів у коментарі УПЛ-ТБ після поєдинку.

"Міг гол приніс перемогу? Ні, ви помиляєтесь. Перемогу принесло терпіння та віра один в одного, бо в першому таймі було дуже складно, Шахтар мав перевагу і нам довелося терпіти. Ми розуміли, що весь матч вони так грати не зможуть, а ми матимемо свій момент. Так і сталося. А в другому таймі ми вже перехопили ініціативу, коли пропустили. Розуміли, що гра кубкова, немає права на помилку, тож пішли вперед після голу суперника.

Чи останній мій матч у Кубку України? Я не думав про це, якщо чесно. Просто працюю. Можу сказати, що можу дивитися на себе в дзеркало, не соромно за свою роботу", – сказав Ярмоленко.