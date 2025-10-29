Динамо – Шахтар: відео голів матчу 1/8 фіналу Кубку України

У середу, 29 жовтня, у межах 1/8 фіналу Кубку України з футболу київське Динамо зіграє проти донецького Шахтаря.

Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У цій новині будуть додаватися і оновлюватися усі голи зустрічі.

На "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція матчу.

Нагадаємо, вже 2 листопада, Шахтар та Динамо знову зіграють між собою, але вже в межах 11-го туру Української Прем'єр-ліги. Матч буде домашнім для "гірників".