Вони роблять це вже десятиліттями, і це вражає: тренер ПСВ – про майбутнє протистояння з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Головний тренер ПСВ Петер Бос поділився очікуваннями від майбутнього матчу із Шахтарем у першому турі загального етапу Ліги чемпіонів, наголосивши, що "гірники" щосезону здатні зібрати хороший склад.

Його слова наводить пресслужба нідерландського клубу.

"Вони щосезону здатні зібрати хороший склад. Вони роблять це вже десятиліттями, і це вражає. Звісно, ​​цього року у них знову багато бразильців; це загальновідомо. Вони мають дуже якісний склад.



Я думаю, що у спорті найвищого рівня підвищувати планку завжди необхідно. Якщо ви не вдосконалюватиметеся, ви не станете чемпіоном вчетверте. Той самий принцип діє і в Лізі чемпіонів. Мета – вигравати кожен матч", – сказав наставник ПСВ.