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Колишній тренер Челсі очолив Париж

Сергій Шаховець — 7 липня 2026, 14:05
Колишній тренер Челсі очолив Париж
Ліам Росеньйор
ФК Париж

Французький Париж оголосив про призначення англійського фахівця Ліама Росеньйора на посаду головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба "парижан".

41-річний наставник підписав контракт до червня 2028 року та офіційно розпочне роботу 9 липня, коли команда вийде з відпустки.

На посаді головного тренера Росеньйор змінив Антуана Комбуаре. У клубі повідомили, що після завершення сезону сторони спільно вирішили припинити співпрацю, щоб розпочати новий етап розвитку команди. За підсумками сезону-2025/26 Париж посів 11-те місце в Лізі 1.

Росеньйор уже має досвід роботи у французькому футболі. З 2024 по 2026 рік він очолював Страсбур. У січні 2026 року фахівець став головним тренером Челсі, підписавши довгостроковий контракт. Проте після серії поразок Росеньйора звільнили з посади, на якій він протримався лише три місяці.

Париж Ліам Росеньйор

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