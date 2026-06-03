Реал презентував нову форму на сезон-2026/27

Мадридський Реал представив домашню форму на наступну кампанію.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Новий комплект від технічного партнера Adidas на сезон-2026/27 виконаний у класичному білому кольорі. Цього разу футболка доповнена нестандартними для "королівського клубу" кольорами.

На комірі та манжетах будуть темно-зелені вставки. Елементи ж у вигляді трьох смужок від Adidas зроблені в рожевому кольорі,

Нагадаємо, що в кампанії-2025/26 мадридський Реал не здобув жодного трофея. Через незадовільні результати спочатку був звільнений Хабі Алонсо, а по завершенню сезону команду залишив й Альваро Арбелоа.

Новим наставником команди має стати Жозе Моурінью. Оголошення про його призначення очікується найближчим часом.