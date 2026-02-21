Арбелоа висловився про расистський скандал за участі Вінісіуса в матчі ЛЧ

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився щодо інциденту, який стався в матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки, за участі вінгера команди Вінісіуса Жуніора.

Його слова передає пресслужба "вершкових".

Наставник став на захист бразильського футболіста, який опинився в епіцентрі расистського скандалу. Зіркового гравця Джанлука Престіанні начебто назвав "мавпою", через що поєдинок було призупинено на 10 хвилин.

"Вінісіус засмучений, як і ми всі. Насамперед він дуже обурений тим, що сталося. Це расистський акт, який не має місця у спорті чи в нашому суспільстві. У нас є величезна можливість не залишити це без уваги і продовжувати боротися проти такого лиха, як расизм. Найважливіше – боротися з подібними актами, як той, що ми стали свідками нещодавно. Це неприпустима ситуація, яку ми не хочемо бачити знову. Ми будемо протидіяти цьому, особливо коли це стосується нашого колеги-професіонала. Це акт, який не повинен і не може відбуватися. Нічого, абсолютно нічого, не виправдовує расистський вчинок. Святкування Вінісіуса? Мені не подобається коментувати чиїсь думки, будь-то Моурінью чи Компані. Кожен вільний у вираженні своєї думки. Вінісіус забив чудовий гол і відсвяткував його так, як це бачили сотні й сотні разів в історії. Ми не можемо виставляти жертву як провокатора. На мій погляд, це невиправдано. Ніщо з того, що Віні робить на футбольному полі, не виправдовує расистський акт", – сказав Арбелоа.

Нагадаємо, що матч Бенфіка – Реал завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив саме Вінісіус Жуніор, після чого активно почав святкувати взяття воріт, що призвело до словесної суперечки між гравцями обох команд, яка й завершилась скандалом.

Сам Престіанні висловився про цей епізод одразу після гри. Він заявив, що нічого подібного не говорив і бразилець неправильно його зрозумів.