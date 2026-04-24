Ноттінгем із хокейним рахунком розгромив Сандерленд у 34 турі АПЛ

У п'ятницю, 24 квітня, протистоянням Сандерленд – Ноттінгем Форест продовжився 34-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Погром господарів розпочався з їх автоголу від захисника Трея Х'юма. Після чого колишній клуб Олександра Зінченка забив ще тричі, довівши рахунок до розгромного 0:4.

Якщо перша половина зустрічі була щедрою на результативні удари, то другий тайм не потішив фанів такою великою кількістю м'ячів. На 90+5 хвилині Андерсон добив суперника.

Чемпіонат Англії – АПЛ

34 тур, 24 квітня

Сандерленд – Ноттінгем Форест 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 – 17 Х'юм (авт.), 0:2 – 31 Вуд, 0:3 – 34 Гіббс-Вайт, 0:4 – 37 Ігор Жезус, 0:5 – 90+5 Андерсон

Напередодні відбулись ще три поєдинки 34-го туру АПЛ.

Раніше повідомлялось, що забивний нападник київського Динамо Матвій Пономаренко потрапив під приціл англійського Брентфорда, за який виступає українець Єгор Ярмолюк.