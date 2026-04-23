Манчестер Сіті переграв Бернлі та очолив турнірну таблицю АПЛ, Борнмут втратив перемогу над Лідсом у 34 турі

У середу, 22 квітня, двома матчами продовжилася програма 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Так, Манчестер Сіті на виїзді переграв Бернлі. На 5-й хвилині "містян" вивів уперед Голанд, чого у підсумку вистачило для здобуття 3-х очок.

У підсумку підопічні Жузепа Гвардіоли зрівнялися по очках з Арсеналом та навіть обійшли "канонірів" в турнірній таблиці, ставши новим лідером першості.

В іншому протистоянні ігрового дня Борнмут у компенсований арбітром час втратив перемогу над Лідсом.

Чемпіонат Англії – АПЛ

34 тур, 22 квітня

Борнмут – Лідс 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Крупі, 1:1 – 68 Гілл (аг), 2:1 – 86 Раян, 2:2 – 90+7 Лонгстофф

Бернлі – Манчестер Сіті 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 5 Голанд

Напередодні Брайтон обіграв Челсі, завдавши лондонському клубу 5-ї поразки поспіль, після чого керівництво команди звільнило головного тренера Ліама Росеньйора.