Манчестер Сіті переграв Бернлі та очолив турнірну таблицю АПЛ, Борнмут втратив перемогу над Лідсом у 34 турі
У середу, 22 квітня, двома матчами продовжилася програма 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Так, Манчестер Сіті на виїзді переграв Бернлі. На 5-й хвилині "містян" вивів уперед Голанд, чого у підсумку вистачило для здобуття 3-х очок.
У підсумку підопічні Жузепа Гвардіоли зрівнялися по очках з Арсеналом та навіть обійшли "канонірів" в турнірній таблиці, ставши новим лідером першості.
В іншому протистоянні ігрового дня Борнмут у компенсований арбітром час втратив перемогу над Лідсом.
Чемпіонат Англії – АПЛ
34 тур, 22 квітня
Борнмут – Лідс 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 60 Крупі, 1:1 – 68 Гілл (аг), 2:1 – 86 Раян, 2:2 – 90+7 Лонгстофф
Бернлі – Манчестер Сіті 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 5 Голанд
Напередодні Брайтон обіграв Челсі, завдавши лондонському клубу 5-ї поразки поспіль, після чого керівництво команди звільнило головного тренера Ліама Росеньйора.