Манчестер Юнайтед продовжив контракт з 40-річним голкіпером

40-річний голкіпер Манчестер Юнайтед Том Гітон підписав нову угоду з англійським колективом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт воротаря розрахований до літа 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

"У всьому клубі відчувається рішучість і амбіції кожного, хто прагне до успіху. Я дуже радий, що можу зіграти свою роль у просуванні команди вперед і допомогти колективу боротися за найвищі нагороди", – заявив Гітон.

Нагадаємо, Гітон перебував у структурі Юнайтед з 2002 по 2010-й рік. Також пограв у Кардіффі, Брістолі, Бернлі та Астон Віллі. Влітку 2021-го повернувся у МЮ.

Зазначимо, що сезон-2025/26 "червоні дияволи" завершили на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ та будуть грати в основному етапі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий остаточно попрощатися із камерунським голкіпером Андре Онана.