Визначилася дата проведення матчу Евертон – Ліверпуль, який був перенесений через шторм

Матч 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та Ліверпулем, який був перенесений через шторм у грудні минулого року, відбудеться 12 лютого.

Про це повідомляє ВВС.

Гра пройде на стадіоні на "Гудісон Парк" і розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Наразі Евертон посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ з 17 очками в 17 матчах. Напередодні команда призначила нового головного тренера.

Також "іриски" пробилися в 1/16 фіналу Кубку Англії, де зіграють проти Борнмута.

Водночас Ліверпуль наразі є лідером першості, маючи в активі 46 очок.



