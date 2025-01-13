Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилася дата проведення матчу Евертон – Ліверпуль, який був перенесений через шторм

Олексій Мурзак — 13 січня 2025, 19:36
Визначилася дата проведення матчу Евертон – Ліверпуль, який був перенесений через шторм
ФК Евертон

Матч 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та Ліверпулем, який був перенесений через шторм у грудні минулого року, відбудеться 12 лютого.

Про це повідомляє ВВС.

Гра пройде на стадіоні на "Гудісон Парк" і розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Наразі Евертон посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ з 17 очками в 17 матчах. Напередодні команда призначила нового головного тренера.

Також "іриски" пробилися в 1/16 фіналу Кубку Англії, де зіграють проти Борнмута.

Водночас Ліверпуль наразі є лідером першості, маючи в активі 46 очок.


Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Ліверпуль

Евертон

Легенда Манчестер Юнайтед може стати помічником Моєса в Евертоні
Евертон оголосив про призначення Моєса головним тренером
Головний фаворит на посаду тренера Евертона підпише довгострокову угоду з клубом
Евертон визначив пріоритетного кандидата на посаду головного тренера
Миколенко дізнався свою оцінку за переможний матч Евертона проти Пітерборо в Кубку Англії

Останні новини