Евертон оголосив про призначення Моєса головним тренером

Евертон оголосив про призначення Девіда Моєса головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

"Дуже здорово повернутись. Я провів тут 11 неймовірних років та не вагався ані секунди, перш ніж прийняти пропозицію клубу. З нетерпінням чекаю співпраці з новими власниками. Дуже хочу допомогти їм відновити репутацію клубу", – поділився враженнями Моєс.

Строк підписаного контракту не розголошується. Нагадаємо, шотландець тренував Евертон з 2002 по 2013 рік, після чого мав досвід роботи у Манчестер Юнайтед та Вест Гемі, з яким вигравав Лігу конференцій у 2023 році.

На цій посаді Моєс змінив Шона Дайча, якого було звільнено за три години до матчу Кубку Англії з Пітерборо.

Раніше нового головного тренера призначив лондонський Вест Гем.