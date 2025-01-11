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Евертон оголосив про призначення Моєса головним тренером

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 11:25
Евертон оголосив про призначення Моєса головним тренером
Девід Моєс
Getty images

Евертон оголосив про призначення Девіда Моєса головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

"Дуже здорово повернутись. Я провів тут 11 неймовірних років та не вагався ані секунди, перш ніж прийняти пропозицію клубу.

З нетерпінням чекаю співпраці з новими власниками. Дуже хочу допомогти їм відновити репутацію клубу", – поділився враженнями Моєс.

Строк підписаного контракту не розголошується. Нагадаємо, шотландець тренував Евертон з 2002 по 2013 рік, після чого мав досвід роботи у Манчестер Юнайтед та Вест Гемі, з яким вигравав Лігу конференцій у 2023 році.

На цій посаді Моєс змінив Шона Дайча, якого було звільнено за три години до матчу Кубку Англії з Пітерборо.

Раніше нового головного тренера призначив лондонський Вест Гем.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Моєс

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