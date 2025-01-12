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Борнмут Забарного зустрінеться з Евертоном Миколенка: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку Англії

Олександр Булава — 12 січня 2025, 20:50
Борнмут Забарного зустрінеться з Евертоном Миколенка: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку Англії

У неділю, 12 січня, після завершення матчів 1/32 фіналу Кубку Англії було проведеного жеребкування наступного раунду.

В 1/16 фіналу Борнмут Іллі Забарного на виїзді зіграє з Евертоном Віталія Миколенка. Манчестер Юнайтед, який у драматичному матчі здолав Арсенала Олександра Зінченка, зустрінеться з Лідсом, Астон Вілла прийме Тоттенгем.

Нагадаємо, напередодні Брентфорд Єгора Ярмолюка несподівано поступився Плімуту.

Кубок Англії

Кубок Англії

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