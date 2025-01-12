Борнмут Забарного зустрінеться з Евертоном Миколенка: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку Англії

У неділю, 12 січня, після завершення матчів 1/32 фіналу Кубку Англії було проведеного жеребкування наступного раунду.

В 1/16 фіналу Борнмут Іллі Забарного на виїзді зіграє з Евертоном Віталія Миколенка. Манчестер Юнайтед, який у драматичному матчі здолав Арсенала Олександра Зінченка, зустрінеться з Лідсом, Астон Вілла прийме Тоттенгем.

Нагадаємо, напередодні Брентфорд Єгора Ярмолюка несподівано поступився Плімуту.