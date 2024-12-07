Матч між Евертоном та Ліверпулем – перенесено: відома причина

В суботу, 7 грудня, мав відбутись матч 15-го тура АПЛ між Евертоном та Ліверпулем, але погодні умови в Мерсисайді не дозволили провести гру саме сьогодні. Тому вирішено було перенести гру на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба Евертону.

"Мерсисайдське дербі, яке мало відбутися сьогодні на "Гудісон Парк" було перенесено через жахливі погодні умови. Більше інформації згодом", – сповістив Евертон на своїй сторінці в соцмережі Х.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs — Everton (@Everton) December 7, 2024

Додамо, зараз в Ліверпулі стовпчик термометру показує 7 градусів вище нуля, але йде ливень та дує сильний вітер.

Вашій увазі розклад усіх матчів суботи в межах 15-го туру англійської Прем’єр-ліги.