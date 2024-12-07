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Матч між Евертоном та Ліверпулем – перенесено: відома причина

Микита Павлів — 7 грудня 2024, 11:08
Матч між Евертоном та Ліверпулем – перенесено: відома причина
Евертон
Фото: Goal.com

В суботу, 7 грудня, мав відбутись матч 15-го тура АПЛ між Евертоном та Ліверпулем, але погодні умови в Мерсисайді не дозволили провести гру саме сьогодні. Тому вирішено було перенести гру на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба Евертону.

"Мерсисайдське дербі, яке мало відбутися сьогодні на "Гудісон Парк" було перенесено через жахливі погодні умови. Більше інформації згодом", – сповістив Евертон на своїй сторінці в соцмережі Х.

Додамо, зараз в Ліверпулі стовпчик термометру показує 7 градусів вище нуля, але йде ливень та дує сильний вітер.

Вашій увазі розклад усіх матчів суботи в межах 15-го туру англійської Прем’єр-ліги.

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