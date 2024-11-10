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Челсі Мудрика прийме Арсенал Зінченка, Лестер відправиться в гості до Манчестер Юнайтед: розклад матчів АПЛ

Руслан Травкін — 10 листопада 2024, 05:25
Челсі Мудрика прийме Арсенал Зінченка, Лестер відправиться в гості до Манчестер Юнайтед: розклад матчів АПЛ
АПЛ

Сьогодні, 10 листопада, відбудуться 4 матчі 11 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Центральний поєдинок відбудеться на "Стемфорд Брідж", де Челсі Мудрика прийматиме Арсенал Зінченка.

Команди підійдуть до гри у різному настрої, оскільки "сині" з голом Мудрика розгромили вірменський Ноа в матчі Ліги конференцій, а ось Арсенал зазнав поразки у Лізі чемпіонів від Інтера.

В інших матчах дня Манчестер Юнайтед прийме Лестер, Тоттенгем вдома зіграє з Іпсвічем, а Ньюкасл відправиться до Ноттінгема.

Розклад матчів АПЛ на 10 листопада

  • 16:00 Манчестер Юнайтед – Лестер
  • 16:00 Тоттенгем – Іпсвіч
  • 16:00 Ноттінгем – Ньюкасл
  • 18:30 Челсі – Арсенал

Нагадаємо, що Манчестер Сіті в межах 11 туру сенсаційно зазнав поразки від Брайтона, а Ліверпуль завдав поразки Астон Віллі.

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Арсенал (Лондон)

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