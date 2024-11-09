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Ман Сіті програв Брайтону, Борнмут Забарного поступився Брентфорду Ярмолюка в 11 турі АПЛ

Микола Дендак — 9 листопада 2024, 21:33
Ман Сіті програв Брайтону, Борнмут Забарного поступився Брентфорду Ярмолюка в 11 турі АПЛ

Сьогодні, 9 листопада, відбулися матчі 11 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Зокрема, в матчі між Борнмутом Іллі Забарного та Брентфордом Єгора Ярмолюка перемогу здобув Брентфорд. Матч був насиченим на голи: "вишні" двічі виходили вперед, проте не змогли втримати перевагу. Забарний провів всю гру на полі, а Ярмолюк вийшов на заміну в кінці матчу.

Евертон Віталія Миколенка зіграв у нульову нічию з Вест Гемом, Вулвергемптон впевнено здолав Саутгемптон, а Кристал Пелес програв Фулгему.

Також Ман Сіті вдруге поспіль програв у чемпіонаті. Суперником чинних чемпіонів Англії був Брайтон.

Чемпіонат Англії – АПЛ
9 листопада, 11 тур

Брентфорд – Борнмут 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 17 Еванілсон, 1:1 – 27 Вісса, 1:2 – 49 Клюйверт, 2:2 – 50 Дамсгор, 3:2 – 58 Вісса

Вест Гем – Евертон 0:0

Вулвергемптон – Саутгемптон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Сарабія, 2:0 – 51 Кунья

Кристал Пелес – Фулгем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+2 Сміт-Роу, 0:2 – 83 Вілсон

Брайтон – Манчестер Сіті 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Голанд, 1:1 – 78 Педро, 2:1 – 83 О'Райлі

Сьогодні, 9 листопада, відбудеться ще один матч АПЛ:

  • 22:00 Ліверпуль – Астон Вілла

Нагадаємо, в центральному матчі попереднього туру Манчестер Юнайтед не зміг втримати перемогу над Челсі.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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