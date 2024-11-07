Інтер з голом Чалханоглу здолав Арсенал Зінченка: огляд матчу Ліги чемпіонів
x.com/Inter_en
Міланський Інтер обіграв лондонський Арсенал (1:0) у матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Огляд матчу
Єдиний гол у грі на рахунку Хакана Чалханоглу, турецький півзахисник у першому таймі реалізував одинадцятиметровий.
Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на заміну на 82-й хвилині.
Для Інтера це третя поспіль перемога у ЛЧ, міланський клуб наразі має в активі 10 очок. Водночас Арсенал зазнав першої поразки в основному етапі турніру.
Ліга чемпіонів – основний раунд
4 тур, 6 листопада
Гол: 1:0 – 45+3 Чалханоглу (пен)
Напередодні мадридський Реал з Андрієм Луніним у складі вдома зазнав поразки від Мілана.