Інтер з голом Чалханоглу здолав Арсенал Зінченка: огляд матчу Ліги чемпіонів

Міланський Інтер обіграв лондонський Арсенал (1:0) у матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Огляд матчу

Єдиний гол у грі на рахунку Хакана Чалханоглу, турецький півзахисник у першому таймі реалізував одинадцятиметровий.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на заміну на 82-й хвилині.

Для Інтера це третя поспіль перемога у ЛЧ, міланський клуб наразі має в активі 10 очок. Водночас Арсенал зазнав першої поразки в основному етапі турніру.

Ліга чемпіонів – основний раунд

4 тур, 6 листопада

Інтер – Арсенал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+3 Чалханоглу (пен)

Напередодні мадридський Реал з Андрієм Луніним у складі вдома зазнав поразки від Мілана.