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Рюдігер отримає тривалу дискваліфікацію за кидання предметами в арбітра

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 21:53
Рюдігер отримає тривалу дискваліфікацію за кидання предметами в арбітра
Антоніо Рюдігер
ФК Реал Мадрид

Захисник Реала Антоніо Рюдігер отримає 6 матчів дискваліфікації за напад на арбітра під час фіналу Кубку Іспанії проти Барселони.

Про це повідомляє Cope.es.

Рюдігер кинув пляшку в сторону арбітра. Також він дуже активно жестикулював та висловлював невдоволення.

Згодом досвідчений футболіст у соцмережах опублікував вибачення перед рефері Рікардо де Бургосом Бенгоечеа.

Лукас Васкес отримав двоматчеву дискваліфікацію. Під час інциденту з Рюдігером він вийшов на поле, щоб висловити свою незгоду з діями головного арбітра. Червону картку Джуда Беллінгема, навпаки, анулювали.

Нагадаємо, Антоніо пропустить залишок сезону-2024/25 через травму, яку він отримав у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони. Ймовірно, ця дискваліфікація буде перенесена на наступний сезон.

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