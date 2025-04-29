Рюдігер отримає тривалу дискваліфікацію за кидання предметами в арбітра

Захисник Реала Антоніо Рюдігер отримає 6 матчів дискваліфікації за напад на арбітра під час фіналу Кубку Іспанії проти Барселони.

Про це повідомляє Cope.es.

Рюдігер кинув пляшку в сторону арбітра. Також він дуже активно жестикулював та висловлював невдоволення.

Згодом досвідчений футболіст у соцмережах опублікував вибачення перед рефері Рікардо де Бургосом Бенгоечеа.

Лукас Васкес отримав двоматчеву дискваліфікацію. Під час інциденту з Рюдігером він вийшов на поле, щоб висловити свою незгоду з діями головного арбітра. Червону картку Джуда Беллінгема, навпаки, анулювали.

Нагадаємо, Антоніо пропустить залишок сезону-2024/25 через травму, яку він отримав у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони. Ймовірно, ця дискваліфікація буде перенесена на наступний сезон.