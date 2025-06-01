Ворскла та Лівий берег зіграють матчі-відповіді за право залишитись в УПЛ

У неділю, 1 червня, відбудуться матчі-відповіді плейоф за право грати в Українській Прем'єр-лізі.

Ворскла на своєму полі прийматиме першолігову Кудрівку. Нагадаємо, що перший матч завершився з мінімальної перемогою полтавців з рахунком 2:1. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 13:00 за київським часом.

В інший ігровий слот Металіст 1925 гратиме проти Лівого берега. У першій зустрічі харків'яни здобули мінімальну перемогу – 1:0. Єдиним голом відзначився Арі Моура у першому таймі. Початок матчу має відбутись о 15:30.

Матчі-відповіді плейоф УПЛ:

13:00 Ворскла – Кудрівка

15:30 Металіст 1925 – Лівий берег

Обидва матчі можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Раніше повідомлялось, що вже колишній тренер Металіста 1925 може очолити Кривбас.