Металіст 1925 обіграв Лівий Берег у першому матчі плейоф за місце в УПЛ

У четвер, 29 травня, відбувся ще один матч плейоф за місце у вищому українському дивізіоні сезону-2025/26, в якому зійшлися 14-та команда Української Прем'єр-ліги Лівий Берег та бронзовий призер Першої Ліги Металіст 1925.

Перемогу з мінімальним рахунком святкував харківський клуб. Єдиний гол на 38-й хвилині забив Арі Моура, який класним ударом з лінії карного відправив м'яч у сітку воріт столичної команди.

У другому таймі команди ще мали кілька моментів забити, однак у підсумку не змогли цього зробити, залишивши більше інтриги на матч-відповідь, який відбудеться 1 червня о 15:30.

УПЛ – плейоф

Перехідні матчі, перша гра, 29 травня

Лівий Берег – Металіст 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 38 Моура

Лівий Берег: Механів, Соколов, Банада, Семенов, Сіднней, Дедух, Косовський (Приходько 79), Шастал (Галас 70), Дієго (Синиця 46), М. Когут (Войцеховський 63), Різник (Сухоручко 46).

Металіст 1925: Варакута, Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець (Чорноморець 57), Юрченко (Литвиненко 74), Мафвента, Калітвінцев (Чурко 64), Арі, Мба (Бугай 74), Рашиця (Гаджиєв 74)

Попередження: 44 – Сіднней, 44 – Арі, 83 – Галас, 90 – Варакута, 90+2 – Банада

Нагадаємо, раніше відбувся матч плейоф між Ворсклою та Кудрівкою, у якому з рахунком 2:1 перемогу здобув полтавський колектив.