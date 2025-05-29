Інтрига ще жива: Ворскла мінімально перемогла Кудрівку в першому матчі плейоф УПЛ

Сьогодні, 29 травня, у Києві на "Оболонь Арені" пройшов перший матч плейоф за місце у вищому українському дивізіоні сезону-2025/26, в якому зійшлися четверта команда Першої ліги Кудрівка та тринадцята команда УПЛ Ворскла.

У першому таймі на правах більш досвідчених саме підопічні Юрія Максимова контролювали хід гри. І не дивно, що "зелено-білі" відкрили рахунок.

На 23-й хвилині Ібрагім Коне виконав подачу з кутового, а Денис Ндукве потужним ударом головою вразив дальній кут воріт Антона Яшкова.

Ще до перерви номінальні гості зуміли подвоїти власну перевагу в цьому поєдинку. В ході комбінації на лівому фланзі Андрій Бацула прострілив на лінію воротарської, де Єгор Павлюк ударом у дотик переправив м'яч до сітки воріт Кудрівки.

Могла здатися, що після такого першого тайму Ворскла доведе зустріч до впевненої перемоги. І хоча перемога все ж таки відбулася, її точно не можна назвати впевненою.

Команда Василя Баранова повірила у власні сили по ходу других 45 хвилин, що в підсумку призвело до голу.

За сім хвилин до кінця основного часу Олександр Козак виграв верхову боротьбу та головою замкнув подачу у виконанні Дениса Світюхи.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Ворскли з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться в Полтаві вже цієї неділі, 1 червня.

УПЛ – плейоф

Перехідні матчі, перша гра, 29 травня

Кудрівка – Ворскла 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 23 Ндукве, 0:2 – 39 Павлюк, 1:2 – 83 Козак.

Кудрівка: Яшков – Гагун, Потімков, Шершень (46 Сердюк), Мельничук – Матвєєв (61 Вечурко), Думанюк, Козак, Сторчоус (46 Литовченко), Рогозинський (68 Світюха) – Лєгостаєв (80 Андрущенко).

Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Скляр, Челядін (67 Нестеренко), Кане, Кулач (60 Малиш), Салабай – Ндукве (85 Пасіч).

Попередження: Шершень, Потімков, Думанюк.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, відбудеться ще один перший матч протистояння за право зіграти в УПЛ наступного сезону. О 18:00 зустрінуться Лівий берег та Металіст 1925.