Німеччина зіграє зі Словаччиною за вихід на ЧС-2026, Нідерланди однією ногою на мундіалі
Сьогодні, 17 листопада, відбудеться низка вирішальних матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.
Зокрема, за право вийти напряму на мундіаль змагатимуться лідери групи A Німеччина та Словаччина. У обох команд по 12 очок, проте за додатковими показниками перше місце посідають німці.
Також доля ще однієї путівки вирішиться у поєдинках групи G Нідерланди – Литва та Мальта – Польща. Для того, аби втратити перше місце, голландцям необхідно:
- Програти Латвії;
- Польща має перемогти Мальту;
- Різниця забитих та пропущених між Нідерландами та Польщею має змінитися на 14.
Решта поєдинків, Північна Ірландія – Люксембург, Чехія – Гібралтар та Чорногорія – Хорватія, не мають жодної турнірної ваги. Всі матчі розпочнуться о 21:45 за Києвом, пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.
Відбір до чемпіонату світу-2026
17 листопада
Група A
21:45. Німеччина – Словаччина
21:45. Північна Ірландія – Люксембург
Група G
21:45. Мальта – Польща
21:45. Нідерланди – Литва
Група L
21:45. Чехія – Гібралтар
21:45. Чорногорія – Хорватія
Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію в заключному матчі групової стадії кваліфікації на ЧС-2026 та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.