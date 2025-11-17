Німеччина зіграє зі Словаччиною за вихід на ЧС-2026, Нідерланди однією ногою на мундіалі

Сьогодні, 17 листопада, відбудеться низка вирішальних матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Зокрема, за право вийти напряму на мундіаль змагатимуться лідери групи A Німеччина та Словаччина. У обох команд по 12 очок, проте за додатковими показниками перше місце посідають німці.

Також доля ще однієї путівки вирішиться у поєдинках групи G Нідерланди – Литва та Мальта – Польща. Для того, аби втратити перше місце, голландцям необхідно:

Програти Латвії;

Польща має перемогти Мальту;

Різниця забитих та пропущених між Нідерландами та Польщею має змінитися на 14.

Решта поєдинків, Північна Ірландія – Люксембург, Чехія – Гібралтар та Чорногорія – Хорватія, не мають жодної турнірної ваги. Всі матчі розпочнуться о 21:45 за Києвом, пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.

Відбір до чемпіонату світу-2026

17 листопада

Група A

21:45. Німеччина – Словаччина

21:45. Північна Ірландія – Люксембург

Група G

21:45. Мальта – Польща

21:45. Нідерланди – Литва

Група L

21:45. Чехія – Гібралтар

21:45. Чорногорія – Хорватія

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію в заключному матчі групової стадії кваліфікації на ЧС-2026 та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.