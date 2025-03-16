Чорноморець зіграє з Інгульцем, ЛНЗ прийме Колос у 21 турі УПЛ

У неділю, 16 березня, відбудеться 2 матчі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Відкриє ігровий день протистояння команд, які ведуть боротьбу за виживання: Інгулець зіграє з Чорноморцем. Клуб із Петрово йде останнім, маючи лише 12 очок. "Моряки" здобули на 3 пункти більше, що дозволяє на 15-й сходинці.

Інший поєдинок пройде в Черкасах. ЛНЗ буде приймати Колос. Клуб із Ковалівки на цю гру вийде під керівництвом Руслана Костишина, який кілька днів тому знову став головним тренером команди.

Футбол – УПЛ-2024/25

16 березня, 21 тур

13:00 Інгулець – Чорноморець

15:30 ЛНЗ – Колос

Нагадаємо, вчора Ворскла на виїзді здолала Рух, а матч між Кривбасом і Лівим берегом було перенесено.

Наразі лідером турнірної таблиці є київське Динамо – "біло-сині" набрали 51 очок за 21 матч. Олександрія за таку ж кількість поєдинків здобула 47 балів. Донецький Шахтар має 41 очко, але зіграв на 1 гру менше.