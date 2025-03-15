Матч 21 туру УПЛ між Крибасом та Лівим Берегом перенесено через повітряну тривогу

Матч 21 туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Лівим Берегом, який команди повинні були зіграти сьогодні, 15 березня, перенесено на іншу дату.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Зустріч розпочалася о 17:17 за київським часом, але матч було припинено на 2-й хвилині через повітряну тривогу в Дніпропетровській області.

За домовленістю сторін команди дограють його в одну з резервних дат у календарі УПЛ. Завершити гру завтра, 16 березня, Кривбас не може через виклик трьох футболістів до розташування своїх збірних.

Кривбас після 20 зіграних матчів посідає 5 сходинку, маючи в активі 32 залікових бали. Лівий Берег йде 10-м, маючи на 10 очок менше. В наступному столичний клуб прийматиме Олександрію (29 березня), а підопічні Юрія Вернидуба на виїзді зіграють проти Ворскли (30 березня).