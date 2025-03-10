Колос представив нового головного тренера

Український тренер Руслан Костишин очолив Колос.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

Раніше Костишин вже тренував Колос, у відставку подав в серпні 2021-го після поразки від Динамо (0:7), після чого пів року пропрацював віцепрезидентом клубу, а потім на рік очолив казахстанський Аксу.

Під керівництвом спеціаліста Колос пройшов шлях від аматорського колективу до Прем'єр-ліги, де вперше в історії вийшов у єврокубки, а також досяг рекордного 4-го місця в елітному дивизіоні.

Костишин сьогодні був представлений команді та вже провів перше тренування. Останнім часом спеціаліст працював експертом на УПЛ ТБ.

Нагадаємо, 10 березня Колос оголосив про звільнення з посади наставника команди Олександра Поздєєва та його тренерського штабу.

Він залишив клуб на дванадцятому місці таблиці УПЛ. Після 20 зіграних турів ковалівці мають 18 очок та триматчеву серію поразок.