Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колос представив нового головного тренера

Олексій Мурзак — 10 березня 2025, 17:07
Колос представив нового головного тренера
Руслан Костишин
ФК Колос

Український тренер Руслан Костишин очолив Колос.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

Раніше Костишин вже тренував Колос, у відставку подав в серпні 2021-го після поразки від Динамо (0:7), після чого пів року пропрацював віцепрезидентом клубу, а потім на рік очолив казахстанський Аксу.

Під керівництвом спеціаліста Колос пройшов шлях від аматорського колективу до Прем'єр-ліги, де вперше в історії вийшов у єврокубки, а також досяг рекордного 4-го місця в елітному дивизіоні.

Костишин сьогодні був представлений команді та вже провів перше тренування. Останнім часом спеціаліст працював експертом на УПЛ ТБ.

Нагадаємо, 10 березня Колос оголосив про звільнення з посади наставника команди Олександра Поздєєва та його тренерського штабу.

Він залишив клуб на дванадцятому місці таблиці УПЛ. Після 20 зіграних турів ковалівці мають 18 очок та триматчеву серію поразок.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Руслан Костишин

Колос

Колос оголосив про відставку Поздєєва з посади головного тренера
У Колосі визначилися із новим головним тренером
Динамо виграє дивом, у Шахтарі назріває конфлікт, Колос всіх виганяє. Головне з 20 туру УПЛ
Таблиця УПЛ: Динамо та Олександрія відірвалися від Шахтаря
Дуже емоційне рішення: Поздєєв – про звільнення з Колоса

Останні новини