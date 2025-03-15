Ворскла завдяки голу Малиша дотиснула Рух у матчі 21 туру УПЛ

У суботу, 15 березня, відбувся матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Рух вдома програв Ворсклі.

Обидві команди доволі довго не могли порадували вболівальників голами. Лише за 8 хвилин до завершення основного часу зміг відзначитися Навін Малиш, який у підсумку і приніс перемогу гостям.

У підсумку Рух залишився із 26 очками та втратив можливість обійти Верес, який наразі йдем 8-м. Водночас у Ворскли справи трохи покращилися, після 21 зіграного матчу у полтавців вже 21 набраний бал та 12 сходинка в турнірній таблиці. Від 10-го місця команду відділяють лише 2 пункти.

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 15 березня

Рух – Ворскла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 82 Малиш

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Ременяк, Горін (Притула 57), Рябов, Роман – Карабін (Алмазбеков 75), Фаал (Підгурський 56), Пастух

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута – Скляр, Малиш, Челядін (Мякушко 71) – Авдилі (Ндукве 57), Кулач (Канее 71), Салабай (Островський 81)

Попередження: 30 – Карабін, 51 – Горін, 56 – Кулач, 80 – Рябов

В наступному турі підопічні Юрія Максимова 30 березня прийме Кривбас, чий сьогоднішній матч проти Лівого Берега було перенесено на іншу дату через повітряну тривогу. Рух цього ж дня зіграє проти Динамо.