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Ексгравець Динамо перебуває на радарі гранда кіпрського футболу

Руслан Травкін — 30 грудня 2024, 15:38
Ексгравець Динамо перебуває на радарі гранда кіпрського футболу
Беньямін Вербич
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Словенець Беньямін Вербич, який нещодавно залишив грецький Панатінаїкос, потрапив у сферу інтересів кіпрського АПОЕЛа.

Про це пише портал SDNA.

Джерело вказує, що 31-річний футболіст відмовив словенському Целє, а кіпрський клуб вивчає можливість його підписання.

Вербич прихильно ставиться до такої пропозиції. Варто зазначити, що АПОЕЛ хотів підписати його ще влітку.

Українським вболівальникам Вербич відомий тим, що грав за київське Динамо. "Біло-сині" придбали його в січні 2018 року в данського Копенгагена за 4 млн євро. За Динамо він відіграв 99 поєдинків у всіх турнірах та забив 22 голи. За збірну Словенії провів 61 поєдинок та забив 6 голів.

АПОЕЛ наразі посідає п'яте місце у чемпіонаті Кіпру. Команда за 15 турів набрала 25 очок і відстає від лідера Пафоса на 12 балів. 

АПОЕЛ Беньямін Вербич Панатінаїкос

Беньямін Вербич

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