Українські арбітри отримали призначення на матч Ліги конференцій

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним працюватиме на матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій між словенським Цельє та кіпрським АПОЕЛем.

Про це призначення повідомляє сайт УЄФА.

Балакіну, який виступить головним арбітром, на лініях допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов'язки резервного арбітра виконуватиме Віталій Романов.

Варто зазначити, що й на VAR працюватимуть українські арбітри, а саме Віктор Копієвський та Олексій Деревінський.

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Поєдинок Цельє та АПОЕЛа відбудеться у четвер, 13 лютого. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що УАФ провела пресконференцію, під час якої президент асоціації Андрій Шевченко анонсував реформу арбітражу в українському футболі.