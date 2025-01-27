Усе, що потрібно знати про матч Динамо Київ – РФШ у Лізі Європи

У четвер, 30 січня, київське Динамо проведе останній матч у Лізі Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде латвійський РФШ.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в Габмурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Динамо (Україна)

Останні матчі

Ліга Європи: +0=1-6 (1 очко, 36 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів: -14.

За 7 турів підопічні Олександра Шовковського програли італійському Лаціо (0:3) німецькому Гоффенгайму (0:2), італійській Ромі (0:1), угорському Ференцварошу (0:4), чеській Вікторії Пльзень (1:2) та іспанському Реалу Сосьєдад (0:3), а також розписали мирову з турецьким Галатасараєм (3:3).

Чемпіонат України: +13=4-0 (43 очка, перше місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів: +26.

За останні 5 матчів в УПЛ Динамо перемогло Чорноморець (3:1), Олександрію (3:0) та Верес (1:0), а також розписало мирову з Колосом (1:1) та Олександрією (0:0) у перенесеному матчі першого кола.

Найкращі бомбардири

Владислав Ванат: 14 голів та 4 асисти за 29 матчів;

Андрій Ярмоленко: 7 голів за 17 матчів;

Микола Шапаренко: 5 голів та 7 асистів за 22 матчі.

Андрій Ярмоленко ФК Динамо

Травмовані гравці

Денис Попов (захисник);

Володимир Бражко (півзахисник);

Микола Шапаренко (півзахисник, дискваліфікація).

РФШ (Латвія)

Останні матчі

Ліга Європи: +1=2-4 (5 очок, 30 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів: -6.

За 7 турів латвійці перемогли Аякс (1:0), зіграли внічию з бельгійським Андерлехтом (1:1) та турецьким Галатасараєм (2:2), а також програли румунському Стяуа (1:4), німецькому Айнтрахту (0:1), ізраїльському Маккабі Тель-Авів (1:2) та грецькому ПАОК (0:2).

Чемпіонат Латвії: +29=3-4 (90 очок, 1-ше місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів: +78.

За останні 5 матчів у латвійському чемпіонаті РФШ переміг Тукумс 200 (4:1), Метту (2:1), Гробіню (2:0), а також програв Ауді (1:2) та Ризі (1:2).

Найкращі бомбардири

Яніс Ікауньєкс: 26 голів та 11 асистів за 42 матчі;

Ісмаель Діоманде: 12 голів та 8 асистів за 31 матч;

Дарко Лемаїч: 11 голів та 4 асисти за 31 матч.

Травмовані гравці

Ісмаель Діоманде (півзахисник);

Мартіньш Кігурс (півзахисник).

Особисті зустрічі

Це буде перший в історії офіційний поєдинок між цими командами. Проте у 2022 та 2024 роках клуби зустрічалися у товариських матчах. Обидві гри виграло Динамо.

Динамо зіграло 11 офіційних поєдинків проти латвійських колективів, у киян 8 перемог, 1 нічия та 2 поразки.

РФШ ніколи не зустрічався з представниками України в офіційних поєдинках.

Орієнтовні склади

Динамо Київ: Нещерет – Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Піхальонок, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

РФШ: Ондоа – Нджіє, Пренга, Ліпущек, Савалніекс, Маргієв, Панич, Одішарія, Ікауньекс, Куадіо, Зеленковс.

ФК Динамо

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію зустрічі.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:1

Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо – 1,85;

Нічия – 3,75;

Перемога РФШ – 4,30.

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