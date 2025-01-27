Усе, що потрібно знати про матч Динамо Київ – РФШ у Лізі Європи
У четвер, 30 січня, київське Динамо проведе останній матч у Лізі Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде латвійський РФШ.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в Габмурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Динамо (Україна)
Останні матчі
Ліга Європи: +0=1-6 (1 очко, 36 місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів: -14.
За 7 турів підопічні Олександра Шовковського програли італійському Лаціо (0:3) німецькому Гоффенгайму (0:2), італійській Ромі (0:1), угорському Ференцварошу (0:4), чеській Вікторії Пльзень (1:2) та іспанському Реалу Сосьєдад (0:3), а також розписали мирову з турецьким Галатасараєм (3:3).
Чемпіонат України: +13=4-0 (43 очка, перше місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів: +26.
За останні 5 матчів в УПЛ Динамо перемогло Чорноморець (3:1), Олександрію (3:0) та Верес (1:0), а також розписало мирову з Колосом (1:1) та Олександрією (0:0) у перенесеному матчі першого кола.
Найкращі бомбардири
- Владислав Ванат: 14 голів та 4 асисти за 29 матчів;
- Андрій Ярмоленко: 7 голів за 17 матчів;
- Микола Шапаренко: 5 голів та 7 асистів за 22 матчі.
Травмовані гравці
- Денис Попов (захисник);
- Володимир Бражко (півзахисник);
- Микола Шапаренко (півзахисник, дискваліфікація).
РФШ (Латвія)
Останні матчі
Ліга Європи: +1=2-4 (5 очок, 30 місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів: -6.
За 7 турів латвійці перемогли Аякс (1:0), зіграли внічию з бельгійським Андерлехтом (1:1) та турецьким Галатасараєм (2:2), а також програли румунському Стяуа (1:4), німецькому Айнтрахту (0:1), ізраїльському Маккабі Тель-Авів (1:2) та грецькому ПАОК (0:2).
Чемпіонат Латвії: +29=3-4 (90 очок, 1-ше місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів: +78.
За останні 5 матчів у латвійському чемпіонаті РФШ переміг Тукумс 200 (4:1), Метту (2:1), Гробіню (2:0), а також програв Ауді (1:2) та Ризі (1:2).
Найкращі бомбардири
- Яніс Ікауньєкс: 26 голів та 11 асистів за 42 матчі;
- Ісмаель Діоманде: 12 голів та 8 асистів за 31 матч;
- Дарко Лемаїч: 11 голів та 4 асисти за 31 матч.
Травмовані гравці
- Ісмаель Діоманде (півзахисник);
- Мартіньш Кігурс (півзахисник).
Особисті зустрічі
Це буде перший в історії офіційний поєдинок між цими командами. Проте у 2022 та 2024 роках клуби зустрічалися у товариських матчах. Обидві гри виграло Динамо.
Динамо зіграло 11 офіційних поєдинків проти латвійських колективів, у киян 8 перемог, 1 нічия та 2 поразки.
РФШ ніколи не зустрічався з представниками України в офіційних поєдинках.
Орієнтовні склади
Динамо Київ: Нещерет – Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Піхальонок, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.
РФШ: Ондоа – Нджіє, Пренга, Ліпущек, Савалніекс, Маргієв, Панич, Одішарія, Ікауньекс, Куадіо, Зеленковс.
Де дивитися
Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію зустрічі.
Прогноз Чемпіона
Перемога Динамо – 2:1
Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Динамо – 1,85;
- Нічия – 3,75;
- Перемога РФШ – 4,30.
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- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.