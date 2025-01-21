Камбек у Стамбулі: Динамо завдяки дублю Ярмоленка набрало перше очко в Лізі Європи

На стадіоні "Алі Самі Єн" у турецькому Стамбулі відбувся матч сьомого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому київському Динамо протистояв місцевий Галатасарай. Поєдинок завершився результативною нічиєю з рахунком 3:3.

Команда Олександра Шовковського ще до цього матчу втратила шанси на вихід у плейоф Ліги Європи, програвши в усіх попередніх шести турах. Разом із тим, попри відсутність турнірної мотивації, киянам було що доводити як собі самим, так і вболівальникам.

На жаль, господарям поля вдалося відкрити рахунок вже на 6-й хвилині. Санчес, після подачі з кутового від Мертенса, ударом головою переправив м'яча у ворота.

А на екваторі першого тайму Бардакджі подвоїв перевагу турецького клубу за допомогою рикошету від Тимчика.

І все ж таки перед перервою "динамівцям" вдалося повернути в інтригу в гру, забивши гол у роздягальню. Буяльський із правого флангу відпасував до штрафного майданчика на Ваната, який із гострого кута переграв голкіпера.

Ще більший промінь надії засяяв після перерви, коли гравець Галатасарай отримав другу жовту картку за "волейбольний" трюк у штрафному майданчику. Проте радість дуже швидко змінилася на розпач: після перегляду відеоповтору рефері скасував вилучення й призначив пенальті у ворота Динамо, вбачивши порушення з боку Тимчика.

Одинадцятиметровий виконав Віктор Осімхен, який змусив Руслана Нещерета втретє витягати м'яча з сітки воріт.

Здавалося, що після цього розраховувати на перші очки Динамо вже не може, однак Андрій Ярмоленко, який по перерві вийшов на заміну, став справжнім джокером.

Спершу 35-річний вінгер на екваторі другого тайму результативно завершив подачу кутового з правого флангу від Піхальонка.

А на 81-й хвилині той же Ярмоленко оформив дубль, влучивши головою в дальній кут після навісу Буяльського.

3:3 – Динамо забило втричі більше, аніж у шести попередніх матчах Ліги Європи цього сезону й набрало перший заліковий бал у турнірі.

Ліга Європи УЄФА 2024/25

6 тур, 12 грудня

Галатасарай – Динамо – 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 6 Санчес, 2:0 – 22 Бардакджі, 2:1 – 45 Ванат, 3:1 – 53 Осімген, 53 (пен.), 3:2 – 68 Ярмоленко, 3:3 – 81 Ярмоленко

Галатасарай: Муслера – Якобс, Бардакджі, Санчес, Айхан – Торрейра, Кутлу (Демірбай, 73) – Їлмаз, Мертенс, Акгюн – Осімген.

Динамо Київ: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Біловар, Тимчик – Шапаренко (Піхальонок, 46), Михайленко – Кабаєв (Герреро, 74), Буяльський, Волошин (Ярмоленко, 46) – Ванат.

У завершальному 8-му турі Ліги Європи Динамо зіграє 30 січня номінально домашній матч проти латвійського РФШ, а Галатасарай цього ж дня завітає в гості до нідерландського Аякса.