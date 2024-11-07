Четверта поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо вдесятьох розгромно поступилося Ференцварошу

У Гамбурзі на арені "Фолькпаркштадіон" відбувся матч 4-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому київське Динамо приймало угорський Ференцварош. Поєдинок завершився поразкою "біло-синіх" із рахунком 0:4.

Від команди Олександра Шовковського, яка програла три стартові поєдинки в євротурнірі, уболівальники чекали якщо не перемоги, то як мінімум першого набраного очка чи бодай дебютного забитого м'яча. Проте виправдати сподівання фанів гравцям Динамо не вдалося.

Вже на 15-й хвилині віцечемпіони України залишились удесятьох: рефері після перегляду VAR показав пряму червону картку Дубінчаку за грубий фол у підкаті проти Макрецькіса.

Попри чисельну меншість, у першому таймі Динамо майже не поступалося супернику й було близьким до того, аби відкрити рахунок, проте після ударів Кабаєва та Ваната Ференцварош врятувала поперечка.

Після перерви найсильніший клуб Угорщини сповна скористався чисельною перевагою. Спершу Варга після помилки Караваєва зняв павутину з правої дев'ятки воріт Бущана, а згодом Захаріяссен подвоїв перевагу Ференцвароша.

На 67-й хвилині Варга оформив дубль, а ще через чотири хвилини каркас воріт підстрахував голкіпера киян. Проте за 14 хвилин до завершення основного часу Бущан був змушений вчетверте діставати м'яча з сітки – відзначився Салданья.

Динамо зазнало четвертої поразки поспіль і посідає останнє місце в турнірній таблиці Ліги Європи. Українська команда – єдина, що не спромоглася відзначитися голами до екватора основного етапу турніру.

Ліга Європи УЄФА 2024/25

4 тур, 7 листопада

Динамо – Ференцварош – 0:4 (0:0)

Голи: Б. Варга, 54, 67, Захаріяссен, 56, Салданья, 76

Динамо: Бущан – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 63), Волошин, Буяльський (Вівчаренко, 24), Кабаєв (Брагару, 63), Ванат (Герреро, 63)

Ференцварош: Дібуш – Макрецькіс (Каян, 63), Сіссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамірес, Ромменс (Майга, 63), Абу Фанні, Каді, Захаріяссен, Траоре (Грубер, 63), Б. Варга (Салданья, 63)

Вилучення: Дубінчак, 17 (груба гра)

У п'ятому турі турніру Динамо 28 листопада зіграє проти чеської Вікторії Пльзень, а Ференцварош у цей же день прийматиме шведський Мальме.