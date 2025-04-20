Кривбас прийме Зорю, Чорноморець гостюватиме у Вереса: розклад матчів 25 туру УПЛ

У неділю, 20 квітня, 25 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.

Першим поєдинком буде протистояння Кривбаса та Зорі. Втрата очок від Полісся дає колективу Юрія Вернидуба примарні шанси на еврокубки, але Зоря просто так поступатися не збирається.

В Олександрії Інгулець прийматиме ЛНЗ. Колектив Василя Кобіна "однією ногою в Першій лізі", тому відступати нікуди. Черкащани, якщо програють, можуть приєднатися до списку борців за спасіння місця в еліті.

Закриватиме ігровий день зустріч Вереса та Чорноморця. Одеситам також немає куди відступати, але рівняни весною цього року перебувають просто в чудовій формі.

Футбол – УПЛ-2024/25

20 квітня, 25 тур

13:00 Кривбас – Зоря

15:30 Інгулець – ЛНЗ

18:00 Верес – Чорноморець

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Нагадаємо, вчора свій матч програв донецький Шахтар. "Гірники" поступилися Колосу.

Наразі Динамо випереджає свого принципового суперника на 10 очок. Олександрія, яка має 57 очок, зберігає чудові шанси на друге місце.