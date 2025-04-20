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Кривбас прийме Зорю, Чорноморець гостюватиме у Вереса: розклад матчів 25 туру УПЛ

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 05:15
Кривбас прийме Зорю, Чорноморець гостюватиме у Вереса: розклад матчів 25 туру УПЛ

У неділю, 20 квітня, 25 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.

Першим поєдинком буде протистояння Кривбаса та Зорі. Втрата очок від Полісся дає колективу Юрія Вернидуба примарні шанси на еврокубки, але Зоря просто так поступатися не збирається.

В Олександрії Інгулець прийматиме ЛНЗ. Колектив Василя Кобіна "однією ногою в Першій лізі", тому відступати нікуди. Черкащани, якщо програють, можуть приєднатися до списку борців за спасіння місця в еліті.

Закриватиме ігровий день зустріч Вереса та Чорноморця. Одеситам також немає куди відступати, але рівняни весною цього року перебувають просто в чудовій формі.

Футбол – УПЛ-2024/25
20 квітня, 25 тур

13:00 Кривбас – Зоря

15:30 Інгулець – ЛНЗ

18:00 Верес – Чорноморець

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора свій матч програв донецький Шахтар. "Гірники" поступилися Колосу.

Наразі Динамо випереджає свого принципового суперника на 10 очок. Олександрія, яка має 57 очок, зберігає чудові шанси на друге місце.

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