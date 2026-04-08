Металіст 1925 – про заяву Динамо: Публічні оцінки арбітрів створюють додаткову напругу

Металіст 1925 відреагував на заяву київського Динамо щодо суддівства в УПЛ напередодні очного матчу команд в 23 турі УПЛ.

Текст заяви харків'ян наводить пресслужба клубу.

"ФК Металіст 1925 ознайомився із заявою ФК Динамо, оприлюдненою напередодні нашого матчу 23-го туру УПЛ. Перед черговим важливим поєдинком у боротьбі за найвищі місця наш клуб звертає увагу на необхідність забезпечення чесного та об'єктивного суддівства. Ми переконані, що будь-які публічні оцінки роботи арбітрів напередодні матчів створюють додаткову напругу навколо гри і не сприяють зваженому ухваленню рішень на полі.

Кожен новий матч не має бути приводом повертатися до спірних епізодів попередніх поєдинків, а можливістю для арбітрів виконувати свою роботу неупереджено та справедливо. Будь-який вплив на арбітраж, незалежно від його форми, суперечить базовому принципу футболу: результат має визначатися виключно на полі.

Упродовж сезону більшість команда стикалися з епізодами, в яких суддівські рішення вплинули на хід і результат матчів. Не виключенням стала і наша команда.

Але ми впевнені, що це питання потребує системної роботи та аналізу. ФК Металіст 1925 послідовно виступає за рівні умови для всіх учасників чемпіонату, прозорість рішень та повагу до спортивного принципу. Ми очікуємо, що майбутній матч пройде у чесній боротьбі, а всі рішення арбітрів будуть об'єктивними та неупередженими", – сказано в заяві.