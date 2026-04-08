Вундеркінд Арсенала встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів, перевершивши досягнення Ямала
Півзахисник лондонського Арсенала Макс Доуман став наймолодшим гравцем, який зіграв у чвертьфіналі Ліги чемпіонів за всю історію.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Англієць вийшов на заміну у виїзному матчі проти Спортинга на 76-й хвилині зустрічі. Він замінив Ноні Мадуеке та допоміг "канонірам" вирвати перемогу з рахунком 1:0.
Юнак зіграв у віці 16 років і 97 днів. Він побив рекорд зірки Барселони Ламіна Ямала, який в сезоні-2023/24 взяв участь у поєдинку проти ПСЖ, коли йому було 16 років і 272 дні.
Нагадаємо, що в березні Макс Доуман встановив ще один історичний рекорд. Він став наймолодшим автором гола в Англійській Прем'єр-лізі.
Матч-відповідь між Спортингом та Арсеналом відбудеться 15 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.