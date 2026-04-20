В Англії голкіпер врятував команду українця від поразки, забивши на 90+6 хвилині гри

Матч 44-го туру Першої ліга Англії між Ексетером та Стокпортом перетворився на справжній футбольний трилер, завершившись результативною нічиєю 3:3.

Гості впевнено розпочали гру, забивши двічі ще до 30-ї хвилини, і хоча господарі скоротили відставання перед перервою, сценарій довгий час залишався не на їхню користь.

Після паузи ключовим моментом став вихід на поле українського півзахисника Тимура Тутєрова, який з'явився на 62-й хвилині і вже за кілька хвилин змінив хід зустрічі, відзначившись голом на 70-й та повернувши інтригу.

Попри це, Стокпорт Каунті знову вийшов уперед, забивши третій м'яч і, здавалося, остаточно закривши гру.

Та розв'язка виявилася по-справжньому неймовірною: на 90+6 хвилині воротар Джек Байкрофт прибіг у штрафний майданчик суперника на подачу з кутового і зумів забити рятівний гол.

