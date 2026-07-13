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Нападник збірної Норвегії отримав сотні погроз після поразки від Англії у чвертьфіналі ЧС-2026

Олександр Булава — 13 липня 2026, 15:56
Нападник збірної Норвегії отримав сотні погроз після поразки від Англії у чвертьфіналі ЧС-2026
Александер Серлот
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Нападника збірної Норвегії Александера Серлота зацькували після поразки національної команди у матчі 1/4 фіналу з Англією.

За останню добу під його останньою публікацією в Instagram з'явилося понад 170 тисяч коментарів. Більшість із них містять образи, звинувачення та погрози. Деякі користувачі навіть закликали футболіста до самогубства.

Причиною такої реакції став епізод наприкінці першого тайму матчу з Англією. Серлот не віддав передачу на Ерлінга Голанда, який перебував у вигідній позиції для удару. Значна частина вболівальників вважає, що саме цей момент став ключовим і позбавив збірну Норвегії шансів на вихід до півфіналу.

Нагадаємо, що "Три Леви" завдяки дублю Джуда Беллінгема зуміли здобути перемогу над Норвегією (2:1) на шляху до півфіналу цьогорічної світової першості, де на підопічних Томаса Тухеля очікує протистояння з Аргентиною, яка пройшла Швейцарію (3:1).

Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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