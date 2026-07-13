Нападник збірної Норвегії отримав сотні погроз після поразки від Англії у чвертьфіналі ЧС-2026

Нападника збірної Норвегії Александера Серлота зацькували після поразки національної команди у матчі 1/4 фіналу з Англією.

За останню добу під його останньою публікацією в Instagram з'явилося понад 170 тисяч коментарів. Більшість із них містять образи, звинувачення та погрози. Деякі користувачі навіть закликали футболіста до самогубства.

Причиною такої реакції став епізод наприкінці першого тайму матчу з Англією. Серлот не віддав передачу на Ерлінга Голанда, який перебував у вигідній позиції для удару. Значна частина вболівальників вважає, що саме цей момент став ключовим і позбавив збірну Норвегії шансів на вихід до півфіналу.

This angle of Sørloth ignoring Haaland. The reaction from Haaland says it all man. He was frustrated and disappointed, just like the rest of us. pic.twitter.com/i1sf0SjAH7 — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026

Нагадаємо, що "Три Леви" завдяки дублю Джуда Беллінгема зуміли здобути перемогу над Норвегією (2:1) на шляху до півфіналу цьогорічної світової першості, де на підопічних Томаса Тухеля очікує протистояння з Аргентиною, яка пройшла Швейцарію (3:1).

Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.