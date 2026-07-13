Нападник збірної Норвегії отримав сотні погроз після поразки від Англії у чвертьфіналі ЧС-2026
Нападника збірної Норвегії Александера Серлота зацькували після поразки національної команди у матчі 1/4 фіналу з Англією.
За останню добу під його останньою публікацією в Instagram з'явилося понад 170 тисяч коментарів. Більшість із них містять образи, звинувачення та погрози. Деякі користувачі навіть закликали футболіста до самогубства.
Причиною такої реакції став епізод наприкінці першого тайму матчу з Англією. Серлот не віддав передачу на Ерлінга Голанда, який перебував у вигідній позиції для удару. Значна частина вболівальників вважає, що саме цей момент став ключовим і позбавив збірну Норвегії шансів на вихід до півфіналу.
Нагадаємо, що "Три Леви" завдяки дублю Джуда Беллінгема зуміли здобути перемогу над Норвегією (2:1) на шляху до півфіналу цьогорічної світової першості, де на підопічних Томаса Тухеля очікує протистояння з Аргентиною, яка пройшла Швейцарію (3:1).
Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.