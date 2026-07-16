Ібрагімович оцінив перемогу Аргентини над Англією у півфіналі ЧС-2026

Златан Ібрагімович висловився про поєдинок збірної Англії проти Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає FOX Sports.

Він розкритикував боягузливу гру команди Томаса Тухеля. Швед вважає, що вони занадто рано почали захищати переможний результат.

"Наприкінці поєдинку англійці різко перестали грати. Головний тренер збірної Англії Томас Тухель вніс деякі зміни у гру своєї команди, яка почала діяти набагато обережніше, тоді як аргентинці грали більш агресивно. Аргентина не панікувала. Вони продовжували атакувати, у них було кілька моментів, перш ніж вони забили свій перший гол, і вони продовжували тиснути. Врешті-решт перемогла краща команда", – сказав Ібрагімович.

Зазначимо, що після забитого гола й до другого пропущеного (із 55 до 92-ї хвилини) збірна Англії володіла м'ячем лише 12% часу. Вона грала із шістьма захисниками, за що тренерський штаб отримав шквал критики від фанатів та експертів.

Зокрема, рішеннями Томаса Тухеля був розчарований Джеймі Каррагер. Він заявив, що німецький тренер зробив різницю у протистоянні, але не на користь своєї команди.

Нагадаємо, що Англія ще проведе поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу. Матч із Францією відбудеться 19 липня та розпочнеться опівночі.