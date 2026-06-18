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Наставник збірної Португалії може очолити клуб, у якому грає Роналду

Олег Дідух — 18 червня 2026, 14:50
Наставник збірної Португалії може очолити клуб, у якому грає Роналду
Роберто Мартінес
Getty Images

Наступним місцем роботи чинного головного тренера збірної Португалії Роберто Мартінеса може стати Аль-Наср із чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріс Хоукінс.

Контракт Мартінеса зі збірною Португалії спливає після завершення чемпіонату світу 2026 року. Раніше повідомлялося про те, що 52-річний іспанський фахівець покине свою посаду незалежно від результатів збірної Португалії на мундіалі в США, Канаді та Мексиці.

Тепер же стало відомо, що Мартінес веде переговори з Аль-Насром, за який грає його зірковий підопічний по збірній Португалії, Кріштіану Роналду. Напередодні тренер пояснив, чому не замінив 41-річного ветерана під час матчу першого туру ЧС-2026 проти ДР Конго (нічия 1:1).

Аль-Наср Збірна Португалії з футболу Роберто Мартінес

Аль-Наср

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