Наставник збірної Португалії може очолити клуб, у якому грає Роналду

Наступним місцем роботи чинного головного тренера збірної Португалії Роберто Мартінеса може стати Аль-Наср із чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріс Хоукінс.

Контракт Мартінеса зі збірною Португалії спливає після завершення чемпіонату світу 2026 року. Раніше повідомлялося про те, що 52-річний іспанський фахівець покине свою посаду незалежно від результатів збірної Португалії на мундіалі в США, Канаді та Мексиці.

Тепер же стало відомо, що Мартінес веде переговори з Аль-Насром, за який грає його зірковий підопічний по збірній Португалії, Кріштіану Роналду. Напередодні тренер пояснив, чому не замінив 41-річного ветерана під час матчу першого туру ЧС-2026 проти ДР Конго (нічия 1:1).