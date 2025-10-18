Ноттінгем Форест звільнив Постекоглу після провального старту сезону

Керівництво Ноттінгем Форест оголосило про відставку головного тренера Анже Постекоглу.

Австралійський фахівець пропрацював на посаді лише сорок днів, після чого клуб вирішив припинити з ним співпрацю через незадовільні результати.

Постекоглу очолив Ноттінгем Форест 9 вересня 2025 року, але не зміг налагодити гру команди. За час його роботи колектив не здобув жодної перемоги, а серія невдалих матчів лише поглибила кризу в клубі.

Останньою краплею для керівництва стала поразка від Челсі з рахунком 0:3, яка викликала відверте невдоволення вболівальників.

До цього Ноттінгем Форест програв Ньюкаслу та поступився в єврокубковому матчі Мідтьюлланду.Після семи офіційних ігор під керівництвом Постекоглу Ноттінгем Форест залишився без перемог, маючи лише кілька нічиїх і перебуваючи в зоні вильоту Прем’єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може викласти 75 млн за півзахисника Ноттінгема.