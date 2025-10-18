Українська правда
Ноттінгем Форест звільнив Постекоглу після провального старту сезону

Володимир Варуха — 18 жовтня 2025, 17:04
Керівництво Ноттінгем Форест оголосило про відставку головного тренера Анже Постекоглу.

Австралійський фахівець пропрацював на посаді лише сорок днів, після чого клуб вирішив припинити з ним співпрацю через незадовільні результати.

Постекоглу очолив Ноттінгем Форест 9 вересня 2025 року, але не зміг налагодити гру команди. За час його роботи колектив не здобув жодної перемоги, а серія невдалих матчів лише поглибила кризу в клубі.

Останньою краплею для керівництва стала поразка від Челсі з рахунком 0:3, яка викликала відверте невдоволення вболівальників.

До цього Ноттінгем Форест програв Ньюкаслу та поступився в єврокубковому матчі Мідтьюлланду.Після семи офіційних ігор під керівництвом Постекоглу Ноттінгем Форест залишився без перемог, маючи лише кілька нічиїх і перебуваючи в зоні вильоту Прем’єр-ліги.

