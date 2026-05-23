Одноклубника Роналду визнали MVP сезону в чемпіонаті Саудівської Аравії

Португальський форвард Аль-Насра Жоау Фелікс був визначний найкращим гравцем сезону в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє пресслужба його клубу.

21 травня Аль-Наср завоював свій перший чемпіонський титул з моменту переходу Кріштіану Роналду. Проте нагороду MVP сезону забрав його співвітчизник.

У поточному сезоні на рахунку Фелікса 20 голів і 14 асистів у 33 матчах чемпіонату Саудівської Аравії за Аль-Наср. Він перейшов у свій поточний клуб із Челсі влітку 2025 року за 30 мільйонів євро.

До цього 26-річний португалець також виступав за Бенфіку, Атлетико Мадрид, Барселону та Мілан. Відзначився 12 голами в 52 матчах за збірну Португалії, нещодавно потрапив у заявку команди на чемпіонат світу-2026.