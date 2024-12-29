Півзахисник Динамо потрапив у сферу інтересів ЛНЗ

Півзахисник Олександр Андрієвський, на якого не розраховує Динамо, взимку може стати гравцем ЛНЗ.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, хавбека особисто запрошує новий головний тренер черкаського клубу Роман Григорчук.

"Шепелєв та Андрієвський – на вихід. На Андрієвського навіть декілька покупців є, зокрема це ЛНЗ. Григорчук його хоче, запрошує, але перемовини зайшли... у глухий кут. Також у Андрієвського є ще закордонний варіант", – зазначив Бурбас.

Раніше повідомлялося, що Динамо можуть покинути півзахисники Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв, водночас під питанням і майбутнє захисника Олександра Караваєва.

Також стало відомо, що кияни вибули з боротьби за трансфер захисника Ворскли Іллі Крупського.