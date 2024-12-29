Динамо вибуло з боротьби за атакувального захисника Ворскли

Захисник Ворскли та молодіжної збірної України Ілля Крупський не перейде до Динамо.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, кияни не готові виплачувати за гравця клаусулу, яка становить близько 3 мнл євро. Також Динамо не зможе повторити пропозицію американського Нью–Інгленд Революшн, яка на столі у керівників Ворскли.

Водночас оточення та агенти Крупського поки що відмовилися від американської пропозиції та розглядають варіанти в Європі.

Раніше повідомлялося, що Динамо в зимове трансферне вікно планує посилити правий фланг захисту – одним з кандидатів був саме Крупський.

Нагадаємо, 20-річний гравець Ворскли увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року.