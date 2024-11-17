Динамо взимку можуть покинути два хавбека та один захисник – джерело

Динамо можуть покинуть півзахисники Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв, водночас під питанням і майбутнє захисника Олександра Караваєва.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

"Мені здається, що команді зовсім не потрібне глобальне кадрове чищення. Нині все збалансовано. Ми розуміємо, що підуть Шепелєв та Андрієвський. Просто треба вже десь нормально грати. Швидше за все, має повернутися Яцик. Є невелика проблема зі здоров’ям у Михайленка, але це не те, що завадить йому грати найближчим часом. Ще під сумнівом майбутнє Караваєва",

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сказав Співаковський.