Реал назвав умову трансферу Луніна
Український голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути клуб влітку.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Мадридський клуб готовий продати 25-річного воротаря, якщо він відмовиться підписати новий контракт, запропонований йому у березні.
За ситуацією слідкує іспанський голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага, який хоче повернутися у склад "вершкових".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.
Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.