Реал назвав умову трансферу Луніна

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути клуб влітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мадридський клуб готовий продати 25-річного воротаря, якщо він відмовиться підписати новий контракт, запропонований йому у березні.

За ситуацією слідкує іспанський голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага, який хоче повернутися у склад "вершкових".

🚨⚪️ Andrij Lunin's exit remains strong possibility for this summer, as reported in the recent days.



Real Madrid are prepared to sell Lunin in case he doesn't agree to sign new contract offered in March.



↪️🇪🇸 Kepa keeps waiting as he can and wants to return to Real Madrid. pic.twitter.com/3XxxE6A9Gk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.

Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.