Лунін провів перше тренування з Реалом у сезоні
Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів перше тренування з Реалом у новому сезоні.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Вранці гравці пройшли заплановані медичні тести, а в другій половині дня провели тренування.
Зазначимо, що на занятті були відсутні гравці, які брали участь на чемпіонаті Європи та Копа Америка.
Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.
Раніше повідомлялося, що Лунін відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії, оскільки хоче виступати на найвищому рівні у Європі.