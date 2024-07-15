Лунін провів перше тренування з Реалом у сезоні

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів перше тренування з Реалом у новому сезоні.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Вранці гравці пройшли заплановані медичні тести, а в другій половині дня провели тренування.

Зазначимо, що на занятті були відсутні гравці, які брали участь на чемпіонаті Європи та Копа Америка.

Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії, оскільки хоче виступати на найвищому рівні у Європі.