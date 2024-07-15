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Лунін розповів про своє майбутнє в Реалі

Станіслав Лисак — 15 липня, 22:02
Лунін розповів про своє майбутнє в Реалі

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін має намір продовжити виступи за мадридський клуб.

Про це українець розповів порталу El Chiringuito TV.

"Я хочу залишитися в Реалі... і я хочу грати", — сказав Лунін.

Раніше Андрій розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25.

Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.

Напередодні повідомлялося, що Лунін відмовився переходити в клуб Саудівської Аравії.

Андрій Лунін Реал Мадрид

Андрій Лунін

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