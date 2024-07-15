Лунін розповів про своє майбутнє в Реалі
Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін має намір продовжити виступи за мадридський клуб.
Про це українець розповів порталу El Chiringuito TV.
"Я хочу залишитися в Реалі... і я хочу грати", — сказав Лунін.
Раніше Андрій розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25.
Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.
Напередодні повідомлялося, що Лунін відмовився переходити в клуб Саудівської Аравії.