Без шансів: Лунін прийняв важливе рішення щодо кар'єри в Реалі

Голкіпер Реала Андрій Лунін готовий розглянути пропозиції від інших клубів, де він може стати першим номером.

Про це рішення 25-річного українця повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, Лунін усвідомив, що він не виграє конкуренцію у Тібо Куртуа за роль основого воротаря "бланкос".

Андрій відчуває, що коли бельгієць піде (у 32-річного конкурента контракт до 2026 року), для нього відчиняться двері. Але він також розуміє, що Куртуа може отримати одне останнє продовження контракту.

Незважаючи на те, що у вересні він підписав новий контракт з королівським клубом, Лунін прийняв рішення залишити Реал.

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Самі "вершкові" завжди були відкриті до можливого продажу футболіста, особливо після продовження контракту. Клуб усвідомив, що йому більше не загрожує безкоштовна втрата воротаря збірної України.

Повідомляється, що минулого літа Лунін міг опинитися в Челсі, який пропонував Реалу обмін на Кепу Аррісабалагу + гроші. Але українець віддав перевагу новій угоді з мадридським колективом.

На даний момент у Реала немає жодної пропозиції щодо голкіпера.

Цього сезону Андрій Лунін з'явився на полі всього п'ять разів, пропустивши вісім голів та два рази відстоявши на "нуль". Востаннє він виходив на матч 9 листопада у грі проти Осасуни (4:0), де він відзначився асистом.